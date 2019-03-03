Яндач: хотелось, чтобы Умарк не симулировал, и все играли в чистый хоккей

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ). Счёт в серии равный — 2-2.



«Команда играла на победу, обсудили прошлые игры. Хотелось, чтобы Умарк, один из лучших игроков КХЛ, не симулировал, и чтобы все играли в чистый хоккей.



Почему играл Загидулин? Тяжело было для Кошечкина, три гола пропустил в начале прошлой игры, поэтому мы приняли такое решение. Загидулин хорошо играл, нужно чтобы у нас было два хороших вратаря.



Информация про эпидемию? Я не буду комментировать травмы или болезни, у нас есть силы.



Почему не играл Дронов? Он заболел, ему уже лучше, если он будет хорошо готов, то выйдет», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.