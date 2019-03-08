И. Воробьёв: серия со «Спартаком» много дала СКА, начало было ужасным

Главный тренер СКА Илья Воробьёв оценил игру команды в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (4-2). Во втором раунде питерская команда встретится с «Локомотивом».
«Хорошая серия, много чего она нам дала. Игра сегодня получилась от ножа, мы это ожидали. Забили гол с добивания, потом в контратаку убежали. Начало серии было ужасным, сумели сплотиться и переломить ход.
Первая серия психологически сложная. Надеемся, что Кузьменко и Прохоркин прибавят. Не просто надеемся, а верим в это.
На скамейке стоишь отрешённый, не обращаешь внимание ни на что вокруг. Этот вопрос мне задавали, когда сборная играла на «Газпром-Арене». Я обратил внимание, когда счёт уже 5:0 был», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Спартак» напугал СКА, а потом получил 0-4. Теперь Питер ждёт «Локомотив»
Красно-белые дали сопернику бой, но не хватило мастерства. Стыдиться москвичам нечего.