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Дыбленко — о серии со СКА: не мне судить арбитров, всё прошло достойно

Дыбленко — о серии со СКА: не мне судить арбитров, всё прошло достойно
Хоккей / КХЛ

Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко поделился мнением о серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4). В шестом матче, который прошёл в Москве, красно-белые уступили со счётом 1:2.

«Всё дело в нас, мы не реализовали свои моменты. Если бы всё реализовывали, то результат мог стать иным. У нас было много большинства, игра была равная. По удалениям ничего не скажешь, судьи хорошо отработали. Даже несмотря на какие-то моменты, не мне их судить. Всё прошло достойно.

По сути, мы пропускали все важные голы в большинстве. Сегодня мы им не дали забить, а вот до этого, у них дома, пропустили. У нас было много травмированных игроков, с ними было бы играть лучше», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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