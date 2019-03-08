Гончаров: не спрашивайте про судейство, за наше мнение нас штрафуют

Защитник «Спартака» Максим Гончаров поделился мнением о серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4).

«Разочарование есть. Весь сезон работали, а сейчас он закончился. Все ребята работали и старались, все могут друг другу честно посмотреть в глаза. Эпизод с моим хитом на Прохоркине в пятом матче? Зачем вы меня спрашиваете? Спросите у судей, у тех, кто разбирает эти моменты, а за наше мнение нас штрафуют, не надо спрашивать про судейство», — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Нападающий «армейцев» Никита Гусев поразил ворота Юлиуса Гудачека и вывел питерцев вперёд. На 58-й минуте гости провели разящую контратаку, которую точным броском завершил Сергей Плотников, ему ассистировал Павел Дацюк. Красно-белые сократили отставание в счёте благодаря голу Ильи Зубова.

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