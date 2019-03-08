Скабелка — об игре с «Торпедо»: всё по делу, готовимся к седьмому матчу

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» (1:3). Счёт в серии равный — 3-3, решающая игра пройдёт в Астане 10 марта.



«Всё по делу, готовимся к седьмому матчу», — сказал Скабелка на пресс-конференции после игры в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы открыли счёт на 13-й минуте стараниями Дениса Паршина, на что команда Андрея Скабелки ответила голом Павла Акользина. Артём Аляев вернул лидерство «Торпедо», а чуть позже Владимир Галузин реализовал численный перевес и увеличил преимущество хозяев до двух шайб. Этот счёт сохранился до финальной сирены.

Ранее в полуфинал Восточной конференции пробились «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев».