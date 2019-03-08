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Гудачек: извинений от арбитра Акузовского за нецензурную брань не было

Гудачек: извинений от арбитра Акузовского за нецензурную брань не было
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек после серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4) оценил игру команды. В шестом матче серии красно-белые проиграли со счётом 1:2, единственный гол в составе команды Игоря Уланова забил Илья Зубов.

«Хорошая серия, было много эмоций. Но это плей-офф, это такие матчи, ради которых мы играем в хоккей. Мы играем ради этих эмоций. То же самое относится и к эпизоду с арбитром после четвёртой игры серии. Нет, извинений не было от Акузовского за нецензурную брань, я не говорил с ним после того матча», — приводит слова вратаря «Р-Спорт».

СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.

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И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.
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