Нилл: Бенн и Сегин первоклассно отреагировали на критику руководства «Далласа»

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, как нападающие команды Джейми Бенн и Тайлер Сегин отреагировали на критику руководства.



«Они отреагировали первоклассно и идут дальше. Мы это сделали как команда. Они со всем справились, стоит отдать им должное. Мы с ними говорили. Люди, наверное, не понимают, что это произошло не за один день. С игроками проводились беседы. Мы должны быть лучше как команда. Поэтому все и случилось.



Думаю, что они внутри коллектива все очень хорошо обсудили и сплотились. А что касается непосредственно хоккея, они сказали: «Знаете, что? Дело не в этих парнях. Они — часть команды. Они должны стать лучше как часть команды, но и нам, как команде, надо прибавить», — приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.

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