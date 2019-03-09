Беднар — о травме Ландескога: посмотрим, сможем ли мы найти волшебство

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал травму капитана Габриэля Ландескога. Шведский хоккеист выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель из-за травмы верхней части тела. Ранее «лавины» потеряли из-за травмы форварда Мэтта Нието.



«Огромная потеря для нашей команды. Это второй нападающий, которого мы потеряли на оставшуюся часть регулярного сезона. Оба — важные игроки. Каждый раз, когда вы кого-то теряете, то пытаетесь найти других парней, которые могли бы сделать их работу. Мы попытаемся изменить некоторые вещи и посмотрим, сможем ли найти какое-нибудь волшебство», — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.



В этом сезоне 26-летний Ландеског провёл в регулярном чемпионате 68 матчей, в которых отметился 69 (33+36) очками при показателе полезности «+15».

Капитан «Колорадо» Ландеског пропустит 4-6 недель из-за травмы