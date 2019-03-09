Быков: Овечкин — неугомонный, никогда не видел его сытым

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Овечкин скоро наберёт 1200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Осталось сделать всего один шаг. Невероятная статистика. И ведь Саше всего 33 года. Всё уже сказано об Овечкине, но он сейчас на таком этапе карьеры, что каждый день — как праздник, каждый матч — юбилей. Хорошо так жить! Это говорит о том, что у Александра Великого много целей, и он покоряет одну за другой. И этот процесс рождает ещё больше желания и энергии. Взял одну вершину — сразу пошёл на другую.



Знаю Овечкина очень давно. Но никогда не видел его сытым. Да, он выиграл уже всё, кроме Олимпиады, — Кубок Стэнли, три чемпионата мира, первенство России, кучу индивидуальных призов. Но он всегда неугомонный!» — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.