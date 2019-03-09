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Генменеджер «Далласа»: мы сохранили лучшие черты работы Хичкока

Генменеджер «Далласа»: мы сохранили лучшие черты работы Хичкока
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, как команда пережила расставание с тренером Кеном Хичкоком.

«Хичкок проделал отличную работу, создал оборонительную структуру и всё остальное. Мы сохранили лучшие черты и нашли баланс.

Вообще, и это не оправдание, сильно повлияли травмы. Сейчас у нас семь травмированных игроков. В ноябре и декабре у команды одновременно не могли играть пятеро защитников. Два игрока оборонительной линии не играют весь год — Джонс и Мето. Двое из четверых ведущих защитников не играли целый год. Потом мы на восемь недель потеряли Клингберга. Ганзал выбывал, потом вернулся и снова выбыл.

Поэтому у нас была большая текучка. Тем не менее нашлись ребята, сделавшие шаг вперёд. Молодёжь проявила себя здорово. Понравилось, что они росли в рамках предложенной тренером системы. Вратари весь год играли здорово. И теперь всё сходится воедино», — приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.

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