Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, как команда пережила расставание с тренером Кеном Хичкоком.
«Хичкок проделал отличную работу, создал оборонительную структуру и всё остальное. Мы сохранили лучшие черты и нашли баланс.
Вообще, и это не оправдание, сильно повлияли травмы. Сейчас у нас семь травмированных игроков. В ноябре и декабре у команды одновременно не могли играть пятеро защитников. Два игрока оборонительной линии не играют весь год — Джонс и Мето. Двое из четверых ведущих защитников не играли целый год. Потом мы на восемь недель потеряли Клингберга. Ганзал выбывал, потом вернулся и снова выбыл.
Поэтому у нас была большая текучка. Тем не менее нашлись ребята, сделавшие шаг вперёд. Молодёжь проявила себя здорово. Понравилось, что они росли в рамках предложенной тренером системы. Вратари весь год играли здорово. И теперь всё сходится воедино», — приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.
Генменеджер «Далласа»: мы сохранили лучшие черты работы Хичкока