Смит: Бучневич не горел желанием надевать свитер США, но принял условия спора

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Смит поделился мнением о выходе нападающего Павла Бучневича на тренировку в свитере сборной США. Россиянин сделал это, проиграв спор тренеру команды Грегу Брауну. Бучневич вышел на занятие в форме «звёздно-полосатых» с фамилией наставника.



«Мне очень понравилась эта задумка. Было весело наблюдать за Бучневичем в свитере сборной США. Конечно, Павел не горел желанием надевать его, но принял условия спора.



На мой взгляд, такие вещи помогают сохранять эмоции на высоком уровне. Хорошо, когда в команде оживлённая атмосфера. Подобные вещи приносят позитив. Думаю, что всем понравилось больше, чем самому Бучневичу», — приводит слова Смита официальный сайт «синерубашечников».

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