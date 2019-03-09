Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Смит: Бучневич не горел желанием надевать свитер США, но принял условия спора

Смит: Бучневич не горел желанием надевать свитер США, но принял условия спора
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Смит поделился мнением о выходе нападающего Павла Бучневича на тренировку в свитере сборной США. Россиянин сделал это, проиграв спор тренеру команды Грегу Брауну. Бучневич вышел на занятие в форме «звёздно-полосатых» с фамилией наставника.

«Мне очень понравилась эта задумка. Было весело наблюдать за Бучневичем в свитере сборной США. Конечно, Павел не горел желанием надевать его, но принял условия спора.

На мой взгляд, такие вещи помогают сохранять эмоции на высоком уровне. Хорошо, когда в команде оживлённая атмосфера. Подобные вещи приносят позитив. Думаю, что всем понравилось больше, чем самому Бучневичу», — приводит слова Смита официальный сайт «синерубашечников».

Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки
«Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент