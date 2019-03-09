Хромых: Канаду надо бить её же оружием — жёсткостью и неуступчивостью

Главный тренер мужской студенческой сборной Владислав Хромых прокомментировал игру команды в матче с чехами (6:3). В полуфинале турнира российская команда встретится с Канадой.



«Травма у Егора Морозова оказалась серьёзная, поэтому пришлось в первое звено ставить других игроков. Ребята справляются, я думаю, что мы выйдем из этой ситуации.



С чехами тяжёлая игра получилась. Мы ребят предупреждали, что нельзя расслабляться ни на секунду. Минутная расслабленность — два броска, два подставления, два гола. Молодцы, что с честью вышли из этой ситуации. Большое спасибо болельщикам, сегодня они были шестым игроком. Канаду надо бить её же оружием — жёсткостью, неуступчивостью, характером», — приводит слова Хромых официальный сайт ФХР.

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