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Стали известны полуфинальные пары мужского хоккейного турнира Универсиады

Стали известны полуфинальные пары мужского хоккейного турнира Универсиады
Хоккей / Прочие

Стали известны полуфинальные пары мужского хоккейного турнира Универсиады, которая проходит в Красноярске.

Сборная России заняла первое место в группе А и в полуфинале сыграет с командой Канады. Игра пройдёт 11 марта, начало — в 9:00 мск. Во втором полуфинале сыграет выигравшая группу B команда Казахстана, которой будет противостоять сборная Словакии. Их матч также пройдёт 11 марта, начало — в 12:30 мск.

Россия привезла на турнир следующий состав:

Вратари: Никита Богданов (СКА-Нева), Евгений Киселёв («Сокол»), Никита Серебряков («Адмирал»).

Защитники: Евгений Воронков («Звезда»), Никита Камалов («Амур»), Иван Крылов («Сокол»), Вадим Кудако («Северсталь»), Павел Медведев (ХК «Саров»), Александр Сорокин («Нефтяник»), Михаил Тихонов (СКА-Нева), Андрей Чуркин («Югра»).

Нападающие: Максим Джиошвили («Динамо» Спб), Данила Квартальнов (СКА-Нева), Дмитрий Колготин («Зауралье»), Иван Ларичев (СКА-Нева), Максим Мальцев («Сокол»), Владислав Мисников («Сокол»), Егор Морозов (Металлург Нк), Денис Орлович-Грудков (СКА-Нева), Игорь Руденков («Амур»), Вячеслав Шевченко («Сокол»), Богдан Якимов («Северсталь»), Александр Шаров («Сибирь»).

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