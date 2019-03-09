Стали известны полуфинальные пары мужского хоккейного турнира Универсиады, которая проходит в Красноярске.



Сборная России заняла первое место в группе А и в полуфинале сыграет с командой Канады. Игра пройдёт 11 марта, начало — в 9:00 мск. Во втором полуфинале сыграет выигравшая группу B команда Казахстана, которой будет противостоять сборная Словакии. Их матч также пройдёт 11 марта, начало — в 12:30 мск.



Россия привезла на турнир следующий состав:



Вратари: Никита Богданов (СКА-Нева), Евгений Киселёв («Сокол»), Никита Серебряков («Адмирал»).



Защитники: Евгений Воронков («Звезда»), Никита Камалов («Амур»), Иван Крылов («Сокол»), Вадим Кудако («Северсталь»), Павел Медведев (ХК «Саров»), Александр Сорокин («Нефтяник»), Михаил Тихонов (СКА-Нева), Андрей Чуркин («Югра»).



Нападающие: Максим Джиошвили («Динамо» Спб), Данила Квартальнов (СКА-Нева), Дмитрий Колготин («Зауралье»), Иван Ларичев (СКА-Нева), Максим Мальцев («Сокол»), Владислав Мисников («Сокол»), Егор Морозов (Металлург Нк), Денис Орлович-Грудков (СКА-Нева), Игорь Руденков («Амур»), Вячеслав Шевченко («Сокол»), Богдан Якимов («Северсталь»), Александр Шаров («Сибирь»).



Универсиада: мужская сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал