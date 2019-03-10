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«Сент-Луис» без Тарасенко уступил «Сан-Хосе» в гостях

«Сент-Луис» без Тарасенко уступил «Сан-Хосе» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это победа стала для «Шаркс» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк. Дубль оформил форвард хозяев Тимо Майер. Двумя результативными передачами отметились Логан Кутюр и Томаш Гертл. В составе «Блюз» голами отличились Патрик Марун и Брэйден Шенн.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 7 минут 57 секунд и не отметился результативными действиями. Владимир Тарасенко участие в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2
2:1, 0:1, 0:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Марун (Парэйко, Данн) – 10:35 (5x4), 1:1 – Майер (Торнтон, Хед) – 16:23 (5x4), 2:1 – Майер (Кутюр, Гертл) – 19:33 (5x5), 2:2 – Шенн – 39:57 (5x4), 3:2 – Лабанк (Кутюр, Гертл) – 63:21 (3x3)
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