«Сент-Луис» без Тарасенко уступил «Сан-Хосе» в гостях

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это победа стала для «Шаркс» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк. Дубль оформил форвард хозяев Тимо Майер. Двумя результативными передачами отметились Логан Кутюр и Томаш Гертл. В составе «Блюз» голами отличились Патрик Марун и Брэйден Шенн.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 7 минут 57 секунд и не отметился результативными действиями. Владимир Тарасенко участие в матче не принимал.