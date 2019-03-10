«Даллас» — «Чикаго»: Радулов забросил 21-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После первого периода команда из штата Техас уступает со счётом 1:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Единственную шайбу хозяев на 7-й минуте забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Тайлер Сегин. Это 21-й гол Радулова в сезоне. Всего на его счету 55 (21+34) очков в 56 играх при показателе полезности «+15».

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте лиги.

Напомним, в предыдущем матче с «Колорадо Эвеланш» (4:0) российский форвард впервые в НХЛ оформил хет-трик.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков. В активе «звёзд» серия из четырёх побед.