Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились Давид Кемпф и Алекс Дебринкэт. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 37 бросков из 39.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 33 секунды, забросил шайбу, заблокировал 4 броска и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Радулова доступно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3).

Ещё в одном матче «Аризона Койотс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2(2-1 0-0 2-1). Это поражение стало для «Кингз» третьим кряду.