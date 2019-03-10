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Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»

Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились Давид Кемпф и Алекс Дебринкэт. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 37 бросков из 39.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 33 секунды, забросил шайбу, заблокировал 4 броска и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Радулова доступно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3).

Ещё в одном матче «Аризона Койотс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2(2-1 0-0 2-1). Это поражение стало для «Кингз» третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 2
1:2, 0:0, 0:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кемпф (Куниц) – 05:10 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Сегин) – 06:23 (5x5), 1:2 – Дебринкэт (Кейн, Мёрфи) – 19:24 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 5
0:2, 1:0, 2:3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Нидеррайтер – 14:29 (5x5), 0:2 – Нидеррайтер (Терявяйнен, Ахо) – 19:29 (5x4), 1:2 – Смит (Йози, Эллис) – 22:52 (5x5), 1:3 – Уильямс (Терявяйнен, Фолк) – 40:55 (5x5), 2:3 – Бойл (Туррис) – 42:35 (5x5), 2:4 – Мартинук (Песке, Валльмарк) – 46:38 (5x5), 3:4 – Гранлунд (Джохансен, Арвидссон) – 57:31 (6x5), 3:5 – Ахо (Песке) – 59:40 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 2
2:1, 0:0, 2:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Дворак (Чикран, Келлер) – 07:23 (5x4), 2:0 – Грабнер (Экман-Ларссон) – 09:30 (4x5), 2:1 – Кемпе (Даути) – 14:48 (5x5), 2:2 – Грундстрём (Форборт, Даути) – 43:44 (5x5), 3:2 – Дворак (Голигоски, Келлер) – 50:28 (5x5), 4:2 – Грабнер – 55:34 (5x5)
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