Светлов: в случае победы «Торпедо» сетка на Востоке станет совсем неожиданной

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о розыгрыше Кубка Гагарина.

«Главный сюрприз — быстрый вылет действующего чемпиона, «Ак Барса». Команда не смогла подтянуть вратарскую ситуацию, эта проблема всегда бросается в глаза именно в плей-офф. В первом раунде плей-офф мне понравился современный, агрессивный хоккей «Авангарда». Плюс ровно проводит сезон «Автомобилист». Посмотрим, как в нашей конференции пройдёт седьмой матч «Барыса» и «Торпедо». В случае победы Нижнего сетка на Востоке станет совсем неожиданной.

ЦСКА — победитель регулярного чемпионата, главный фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. И проводить параллели между играми гладкого турнира и плей-офф тоже не совсем корректно, все-таки мотивация в кубковых сражениях — на самом высшем уровне. Если спросите о наших четырёх матчах с ЦСКА, то в каждом мы старались играть предельно активно, первым номером. Прижмешься к своим воротам, отдашь мастерам из ЦСКА шайбу и пространство — шансы на успех станут минимальными», — цитирует Светлова Russia-Hockey.