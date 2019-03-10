Купер: Кучеров обошёл икону. А это что-то значит

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев.

Главным героем матча стал Никита Кучеров, отметившийся дублем. Его первая шайба в матче позволила набрать 109-е очко в регулярке и побить клубный рекорд по количеству очков в одном сезоне, принадлежавший Венсану Лекавалье.

«Чтобы установить рекорд, ему пришлось побить достижение Лекавалье. Он обошёл икону. А это что-то значит. Мне нравится наблюдать, как парни получают вознаграждение за старания», — прокомментировал событие главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Российский нападающий стал первым игроком за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон. До него в последний раз это удавалось Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 — 112 (29+83) очков в 82 матчах.

Лекавалье: Кучеров — невероятный игрок. Неудивительно, что он побил мой рекорд