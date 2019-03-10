Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

Определились все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Пары полуфинала Восточной конференции:



«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6);

«Барыс» (2) — «Авангард» (4).



Пары полуфинала Западной конференции:



ЦСКА (1) — «Динамо» Москва (5);

СКА (2) — «Локомотив» (3).



Последним участником второго раунда стал астанинский «Барыс», сегодня, 10 марта, сумевший одолеть нижегородское «Торпедо» только в седьмом матче серии (4-3). Меньше всех матчей в первом раунде плей-офф сыграли московский ЦСКА, «Автомобилист» из Екатеринбурга и хоккейный клуб «Авангард», которым удалось завершить свои серии в четырёх матчах.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19