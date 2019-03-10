Кэссиди — о серии «Бостона» с очками: сейчас меня беспокоят Малкин и Кросби

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о результативной серии клуба. На протяжении 19 матчей подряд «Бостон» набирает минимум одно очко за игру.



«Практически не думаю об этой серии, мы выкладываемся в каждом матче. Но, безусловно, приятно видеть нашу позицию в таблице. Мы должны побеждать, нам за это платят. В последнее время у нас получается, это радует.



Сейчас меня беспокоят Сидни Кросби и Евгений Малкин. Матч с «Питтсбургом» станет для нас следующим испытанием», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Бостон» сыграет с «Питтсбургом» 11 марта, начало игры — 02:30 мск.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19