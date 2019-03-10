Петерссон: многие прогнозировали, что «Барыс» быстро завершит серию с «Торпедо»

Нападающий астанинского «Барыса» Андре Петерссон подвёл итоги серии с «Торпедо» (4-3).



«Сложная серия, но в итоге мы лучше. Думаю, нам помогло, что мы начинали дома, играли с такой невероятной поддержкой. Мы счастливы, что у нас такие болельщики, и мы смогли ответить им взаимностью на ту мощную энергетику, которые они нам давали.



Ожидали ли, что серия растянется до седьмого матча? Да, такое может случиться в плей-офф. Многие прогнозировали, что серия закончится быстро. Быть может, даже многие из нас так думали, но мы все получили хороший урок. Это плей-офф, здесь собраны лучшие команды и заслуги в регулярке не в счёт. Поэтому серия была сложной, интересной, хочется поблагодарить соперника», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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