Ильин: камень в «Торпедо» никто не кинет, наша серия стала украшением раунда

Нападающий нижегородского «Торпедо» Даниил Ильин подвёл итоги серии с «Барысом» (3-4).



«Забросили сегодня на одну шайбу меньше… Но мы достойно сражались, надо отдать должное сопернику. «Барыс» — очень хорошая команда, которая и по ходу регулярки выглядела здорово, и в плей-офф придерживалась той же линии. У «Барыса» классное большинство, в составе есть большие мастера, которые могут взять на себя игру в самый ответственный момент и решить его в свою пользу. Но и мы здорово побились, считаю, что наша серия стала украшением всего первого раунда.



Если говорить о подготовке к седьмому матчу, ничего особенного не было. Все всё прекрасно понимают, и дополнительных слов не надо. Наоборот – надо успокоиться и придерживаться своего плана на игру, делать так, чтобы эмоции не захлестнули и не обернулись глупыми удалениями. Ну и, конечно, отдать все силы. Что мы сегодня и сделали. Хоккейная фортуна распорядилась так, а не иначе, и это надо принять, идти дальше. Думаю, камень в нас сейчас никто не кинет. Мы можем идти дальше с высоко поднятой головой», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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