Орехов: хочу извиниться перед всей командой за вторую шайбу «Торпедо»

Защитник астанинского «Барыса» Валерий Орехов после седьмой игры с «Торпедо» (3:2) подвёл итоги серии (4-3).



«Для меня это первый плей-офф в карьере на профессиональном уровне, ещё и сразу в КХЛ, так как с молодёжной командой «Снежные Барсы» мы в плей-офф не выходили. Очень рад, счастлив, что мы прошли этот непростой круг, эмоции переполняют, огромный опыт для меня. На этот матч тренеры нас готовили так же, как и к каждой игре в серии, с учётом предыдущих ошибок. Важно было играть в свою игру и не отходить от плана на матч. Правда, мне хотелось бы извиниться перед всей командой сегодня, так как вторую шайбу пропустили из-за меня. Здорово, что в третьем периоде мы смогли забить и победить, и, думаю, победили заслуженно», — цитирует Орехова официальный сайт лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.