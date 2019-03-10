Нидеррайтер: все знают, какие сейчас ставки в борьбе за плей-офф

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Нино Нидеррайтер поделился мнением о борьбе своей команды за место в плей-офф Кубка Стэнли и прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:3).



«Все знают, какие сейчас ставки. Мы боремся за место в плей-офф и никак не могли себе позволить проиграть после вчерашних 1:8. Поэтому мы сделали всё возможное, чтобы этого не случилось», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Благодаря двум очкам «Каролина» поднялась на третье место в Столичном дивизионе. После Нового года клуб идёт третьим в НХЛ по набранным очкам (44), больше только у «Бостона» и «Сент-Луиса».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

