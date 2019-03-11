«Вашингтон» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Виннипег»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Никлас Бекстрём, Карл Хагелин и Ларс Эллер. Голкипер хозяев Феникс Копли отразил 33 броска из 34. В составе «Виннипега» единственную шайбу забросил Мэтью Перро.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 12 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и совершил один силовой приём. Защитник Дмитрий Орлов отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Евгений Кузнецов очков не набрал.