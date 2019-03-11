Итоги дня в НХЛ для россиян: «-1» Малкина, серии Дадонова и Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков во второй игре подряд, защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал показатель полезности «-1», а нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не набрал очков в четвёртом матче подряд. Хоккеист «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил ассистентскую серию до трёх игр.