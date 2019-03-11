Итоги дня в НХЛ для россиян: «-1» Малкина, серии Дадонова и Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков во второй игре подряд, защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал показатель полезности «-1», а нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не набрал очков в четвёртом матче подряд. Хоккеист «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил ассистентскую серию до трёх игр.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|19.12
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|45%
|18.30
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|2
|1
|4
|1
|-
|20.59
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|16.28
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+1
|0
|3
|2
|0
|-
|15.50
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|2
|3
|0
|0
|38%
|18.24
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|100%
|13.19