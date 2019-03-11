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Итоги дня в НХЛ для россиян: «-1» Малкина, серии Дадонова и Ковальчука

Итоги дня в НХЛ для россиян: «-1» Малкина, серии Дадонова и Ковальчука
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков во второй игре подряд, защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал показатель полезности «-1», а нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не набрал очков в четвёртом матче подряд. Хоккеист «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил ассистентскую серию до трёх игр.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000110-19.12
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00001045%18.30
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+12141-20.59
Куликов (з)«Виннипег»0+000211-16.28
Дадонов (н)«Флорида»0+1+10320-15.50
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1230038%18.24
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000300100%13.19
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