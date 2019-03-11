Генменеджер «Витязя»: с Мозиком, Ортио и Рендуличем будем вести переговоры

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о работе по продлению контрактов с легионерами.

«У наших игроков-легионеров, кроме Миро Аалтонена, контракты заканчиваются 30 апреля 2019 года. Михал Ржепик является неограниченно свободным агентом. Все остальные игроки — Рендулич, Ортио и Мозик — являются ограниченно свободными агентами. Насчёт них будем думать, у нас ещё есть время до конца апреля. Глобально итогов не подводили, ничего ещё не делали. Со всеми этими игроками и их агентами будем вести переговоры. Это рабочая ситуация, они должны быть на голову сильнее. Кем-то мы довольны, кем-то в меньшей степени. От кого-то ждали большего, кто-то отыграл в свою силу. Сделаем определённые выводы, подведём итоги.

У нас стабильный клуб в плане финансирования, но мы не можем покупать дорогостоящих легионеров, как Казань, СКА или ЦСКА. Нужно не ошибиться, когда меняешь одного иностранца на другого, в соотношении цена-качество. Главное, чтобы они приносили пользу команде», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.