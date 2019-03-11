Голубовский: Немировски продолжит тренировать «Торпедо», это не обсуждается

Генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский подвёл итоги сезона и отметил, что доволен работой главного тренера команды Дэвида Немировски.

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«Сезон для «Торпедо» выдался непростой, но хочу отметить, что все в команде старались, работали. Можно сказать, что у нас строится новая команда с прицелом на будущее, и я считаю, что сезон получился неплохим, мы многому научились. Спад во второй половине регулярки? Спады есть у всех, даже у топ-клубов. Самое главное, что мы его прошли и попали в плей-офф. Да, пройти первый раунд не удалось, но выступили в плей-офф достойно. Конечно, были определённые ошибки в кубковых матчах, но у нас довольно молодая команда и ребята учатся, получают опыт. Причём это касается не только хоккеистов, но и тренерский штаб, и меня.

Дэвидом Немировски я доволен, он отработал очень хорошо, и в свой первый же сезон вывел команду в плей-офф. Разумеется, он останется главным тренером «Торпедо», это даже не обсуждается», — сказал Голубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.