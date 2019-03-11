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Капитан «Локомотива» Кронвалль пропустит остаток сезона из-за травмы ноги

Капитан «Локомотива» Кронвалль пропустит остаток сезона из-за травмы ноги
Хоккей / КХЛ

Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль не поможет команде в серии второго раунда плей-офф со СКА. Более того, шведский защитник выбыл из строя до конца нынешнего сезона, сообщает «Р-Спорт».

Как сообщили источнику в пресс-службе клуба, опытный хоккеист повредил ногу в серии первого раунда плей-офф с ХК «Сочи» (4-2). Он получил травму в заключительном матче противостояния, который закончился со счётом 5:2 в пользу ярославского клуба.

В Кубке Гагарина — 2019 36-летний Кронвалль провёл шесть матчей, забросив три шайбы и отдав три голевые передачи при показателе полезности «+2».

13 марта подопечные Дмитрия Квартальнова начнут полуфинал Западной конференции со СКА. Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

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