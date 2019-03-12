Плющев: «Авангард» — фаворит серии с «Барысом», но лёгкой прогулки не будет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ «Барыс» — «Авангард».

«Пара серьёзная. «Барыс» пробился во второй раунд, это уже успех для казахстанской команды. «Авангард» показал прекрасную игру в серии с «Ак Барсом», доминировал и без вариантов выиграл. Никаких шансов у Казани не было. Предыдущие сезоны у омичей как-то не складывались, пора навёрстывать упущенное. «Авангард» будет фаворитом в схватке с «Барысом», но лёгкой прогулки ждать не стоит.

Андрей Скабелка работал в «Авангарде» и знает команду? Не придумывайте шпионские страсти Джеймса Бонда. Сейчас у «ястребов» другой состав, другое руководство, всё другое. Ребята у омичей в составе хорошие. Хватает и опыта, и молодости, и мастерства. Думаю, что «Авангард» своего не упустит, команда на ходу.

Дело даже не в усталости «Барыса» и не в семи играх, которые команда из Астаны провела в серии с «Торпедо». Дело в другом. «Авангард» выиграл свою серию по всем статьям, на кураже, «Ак Барс» буквально был повержен. «Барыс» же бился уже на морально-волевых. Но всё равно нужно отдать астанинцам должное», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.