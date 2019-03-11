Не все танцевали вместе со Скабелкой. Итоги «Предсказамуса»

Результаты прогнозов на первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. Аж четыре человека предсказали победу Уфы над «Магниткой».

Вчера, 10 марта, официально завершился первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина. «Барыс» в седьмом матче оказался сильнее «Торпедо», став последним участником полуфиналов конференций.

Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.

В нашем ежегодном конкурсе прогнозистов на «Торпедо» ставила только блогер София Гудим. Остальные получили по два балла за победу «Барыса», а корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин и корреспондент «Матч ТВ» Мария Басс и вовсе угадали исход серии, заработав по три очка. Их примеру последовали Роман Скворцов, Сергей Гомоляко, Александр Фролов и сам Дмитрий Ерыкалов, чьим именем и назван дивизион этой тройки.

Легче всего оказалось предугадать исход серии между ЦСКА и «Витязем» — практически все угадали даже итоговый результат. Все заработали баллы и на схватке СКА со «Спартаком», но три очка отправил в свою копилку только корреспондент «Бизнес Online» Руслан Васильев. Он угадал точный счёт – 4-2 в пользу СКА.

Вынесут и не заметят. Все боятся ставить против ЦСКА, СКА и «Автомобилиста» Эксперты «Предсказамуса» сделали 128 прогнозов, и только один из них не в пользу ведущих клубов Западной и Восточной конференций.

Абсолютно все участники конкурса предсказали победы «Локомотива» и «Автомобилиста» в сериях с ХК «Сочи» и «Трактором». Просто кто-то угадал точный счёт серий и набрал на балл больше других.

Где же многие обжигались? Отвечаем – на двух сериях. Ни один даже самый отъявленный оптимист и любитель омского хоккея не мог подумать, что «Авангард» в одну калитку вынесет «Ак Барс». Более того, на омичей поставили всего 12 человек из 32 участников, то есть меньшинство.

Вторая неожиданность – победа «Салавата Юлаева» в серии с «Металлургом». Процент веривших в уфимцев оказался ещё более низким, нежели ставивших на «Авангард». Всё ли нормально с теми, кто ставит на «Салават», спрашивали мы перед началом первого раунда. Всё нормально. Четыре человека, включая редактора отдела «Хоккей» на «Чемпионате» Александра Рожкова и уфимскую корреспонденту Ульяну Тригубчак, поверили в команду Николая Цулыгина. И не прогадали. Двое других – уже упомянутый ранее Руслан Васильев, а также обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков.

Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Цулыгина?

Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально? Прогнозы на первый раунд плей-офф КХЛ. Часть первая.

Про Лысенкова отдельный разговор. Именно он захватил единоличное лидерство в «Предсказамусе» по итогам первого раунда. В активе Павла 20 набранных баллов, у идущих следом Натальи Кларк, Льва Лукина и Игоря Еронко – по 18 баллов. Вообще, плотность в общей таблице большая, но это и ожидалось. Посмотрим, как будет после второго раунда.

Что касается соревнования среди дивизионов, то в лидерах «Бриллиант» (122 суммарных балла), в списке которого наши прекрасные девушки. Вот и говорите после этого, что женщины ничего не понимают в хоккее. И это ещё Соня Гудим не показала все свои знания.

На втором месте дивизион во главе с бывшим обозревателем «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым (ещё пыхтит). Здесь 116 баллов на восемь человек.

На третьей строчке дивизион «Чемпионат», где лидирует Лев Лукин. 111 баллов – результат неплохой, но можно было выступить сильнее. Или всё-таки нужно обменять кого-то на Ульяну Тригубчак?

На четвёртом месте дивизион «Песочный», в котором соревнуются главные ветераны отечественной журналистики.

Самый большой вклад (общее количество баллов – 106) внёс лидер общего зачёта Павел Лысенков со своими 20 баллами.

Все остальные выступили примерно одинаково, в том числе обладатель премии «Челябинский Крокодил-2017» (неофициальный приз за вклад в развитие российской журналистики), заслуженный ветеран пишущего цеха Семён Галькевич.

Впереди – новый раунд в битве прогнозистов. Второй раунд плей-офф стартует 13 марта в Западной конференции и 14-го — в Восточной.

Пары полуфинала Восточной конференции:

«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6);

«Барыс» (2) — «Авангард» (4).

Пары полуфинала Западной конференции:

ЦСКА (1) — «Динамо» Москва (5);

СКА (2) — «Локомотив» (3).

Какая пара второго раунда плей-офф КХЛ вызывает у вас наибольший интерес?