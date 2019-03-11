Лайне: думаю, Овечкин ещё раз забросит 50 шайб за сезон

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился мнением об игре одного из своих кумиров, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Мне кажется, что Овечкин только прибавляет. Меня очень радует, что так играет один из моих главных кумиров… Думаю, что он ещё раз забросит 50 шайб за сезон.



У меня много спадов? Спады будут всегда, но игра состоит не только из бросков по воротам.17 минут за период приходится играть без шайбы. Поэтому каждый из нас и все в команде должны уделять внимание тем казалось бы незначительным аспектам игры, которые так ценятся другими игроками. На это надо обращать внимание всегда, но в первую очередь, когда не можешь забить», — приводит слова Лайне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Овечкин забивает и пасует даже стоя на коленях! Отметка в 50 голов всё ближе У «Вашингтона» уже пять побед подряд.