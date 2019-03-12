30 сейвов Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.

В ходе первого периода хозяева провели две результативные атаки. Отличились Коннор Макдэвид и Мэтт Беннинг. «Синерубашечники» смогли перевести игру в овертайм благодаря точным броскам Брендана Лемье и Бретта Хаудена. Победу «нефтяникам» в дополнительное время принёс Леон Драйзайтль, приблизившийся в снайперской гонке к Александру Овечкину. Теперь на счету немца 42 гола.

Александр Георгиев отразил 30 бросков из 33. На счету Павла Бучневича показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 14.25 на льду. У Владислава Наместникова «-1», бросок и 4 силовых приёма за 20.40.