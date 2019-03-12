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Бриндамор: Свечников с каждым матчем играет всё лучше и лучше

Бриндамор: Свечников с каждым матчем играет всё лучше и лучше
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру нападающего Андрея Свечникова в матче с «Колорадо Эвеланш». Российский хоккеист отметился двумя результативными бросками и одной голевой передачей. Кроме того на счету Свечникова показатель полезности «+3», 3 броска в створ, 4 силовых приёма и блок-шот за 13.41 на льду.

«В последних матчах Свечников выглядит весьма неплохо. Это конкурентоспособный хоккеист. С каждым матчем он становится всё лучше и лучше.

Мразек? Он провёл особенный матч и совершил несколько впечатляющих сейвов. Петр демонстрирует солидную игру на протяжении всего сезона», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

В нынешнем сезоне 18-летний Свечников провёл 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.

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