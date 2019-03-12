Форвард «Рейнджерс» Лемье эффектно победил в драке и оформил «хет-трик Хоу»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.



Одним из главных действующих лиц встречи стал форвард «синерубашечников» Брендан Лемье. 22-летний уроженец Денвера записал на свой счёт хет-трик Горди Хоу. Он устроил эффектную драку с нападающим «нефтяников» Джуджхаром Хайрой, забросил шайбу и отметился голевой передачей.

Посмотреть видео действий Лемье можно в «инстаграме» «Нью-Йорк Рейнджерс».



Брендан является сыном Клодом Лемье, выступавшего в НХЛ с 1983 по 2009 год. Клод четырежды поднимал над головой Кубок Стэнли (1986, 1995, 1996, 2000).

Александр Георгиев отразил 30 бросков из 33. На счету Павла Бучневича показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 14.25 на льду. У Владислава Наместникова «-1», бросок и 4 силовых приёма за 20.40.

Павел Бучневич провёл тренировку в свитере сборной США