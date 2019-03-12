Шипачёв: ЦСКА играет в агрессивный хоккей, они креативнее «Йокерита»

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. Первый матч серии состоится завтра, 13 марта, на площадке «армейцев».

«Хорошее настроение, ребята поздравили с днём рождения. Везде приятно встречать день рождения, когда находишься с хорошим коллективом.

Готовимся к завтрашней игре. Мы нормально позанимались и подготовились к серии, у команды рабочее настроение. ЦСКА – хорошая команда, в которой собраны хорошие исполнители. ЦСКА играет в агрессивный хоккей. Чем их взять? Нам сейчас показали видео, разобрали, будем смотреть. У них более креативные ребята, чем в «Йокерите», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.