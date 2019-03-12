Крикунов: Алексеев здоров, но не готов к серии с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о состоянии нападающего Андрея Алексеева, получившего травму в декабре.



В концовке первого периода матча с «Витязем» (1:2) 23-летний хоккеист потерял равновесие, столкнувшись с форвардом хозяев Никитой Выглазовым, и ему потребовалась помощь врача команды. Игрок «Динамо» не смог самостоятельно покинуть лёд. После игры главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов сообщил, что у игрока надрыв связок.



«Мы посмотрим за состоянием Алексеева. Он уже катается, принимал участие в командных эстафетах. Он быстро встаёт. Скажем так, он здоров, но не готов. Ерёменко поправился, он начнёт серию в воротах», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Во время открытой тренировки Алексеев занимался в пятой тройке московского «Динамо», выходя на лёд в одном сочетании с Русланом Карлиным. В пятой тройке занимались Аслан Раисов, Владислав Михайлов и Семён Панкратов.

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