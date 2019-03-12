Цулыгин: Бурдасов уехал на обследование, следующую игру точно пропустит

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о предстоящей серии полуфинала Восточной конференции с «Автомобилистом».



«Изменения в подготовке были незначительными. У каждой команды есть свои особенности.



Сложно сказать, когда ждать Коледова. У него перелом руки, ноги работают, поэтому катался, чтобы держать себя в форме. Клюшку держать можно в гипсе.



Пока нет никакой информации по Бурдасову. Сейчас он уехал на обследование. Следующую игру точно пропустит.



С «Автомобилистом» надо бороться, стараться. Самое главное — забивать, потому что в регулярном чемпионате не удавалось забить. Сильных сторон у соперника очень много, эта команда заняла первое место в нашей конференции. У них и вратарь очень хороший, и нападение быстрое», — приводит слова Цулыгина «Спорт Бизнес Online».

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