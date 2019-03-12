Тэйвз: «Чикаго» борется за плей-офф, это новый вызов для нас

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о борьбе команды за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Чикаго» выиграл три матча подряд, в борьбе за вторую «уайлд-кард» с 69 очками клуб на пять баллов отстаёт от «Миннесоты Уайлд», которая в последней игре со счётом 0:3 уступила «Сан-Хосе Шаркс». В среду «Чикаго» в гостях сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Это новый вызов. Мы уже участвовали в таких сражениях. Возможно, у нас была не совсем такая позиция, как сейчас, но суть в том, что произойти может что угодно», — приводит слова канадского нападающего официальный сайт НХЛ.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Кейн круче дырявой обороны. «Чикаго», вопреки всему, рядом с плей-офф Ещё месяц назад «Блэкхоукс» с трудом могли представить себя рядом с кубковой зоной, а сейчас у них 10 побед в 12 матчах.