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Бишоп — второй вратарь в истории «Далласа», оформивший три шат-аута подряд

Бишоп — второй вратарь в истории «Далласа», оформивший три шат-аута подряд
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:0). Американский вратарь отразил 35 бросков и был назван второй звездой матча.

Сухой матч стал для него третьим подряд. Это второй случай в истории «Далласа» – в 2000 году такое достижение удалось Эду Бельфору. В истории франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старс») это также удавалось Чезаре Маньяго в 1967 году.

Нынешняя сухая серия Бишопа составляет 204 минуты 20 секунд, это второй результат в истории после Белфора (219 минут 26 секунд).

В сезоне на счету Бена стало шесть шат-аутов, он разделил второе место в лиге по их количеству с Андреем Василевским из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии NHL.com
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