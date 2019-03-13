Сергей Бобровский в пятый раз за карьеру в НХЛ одержал 30 побед в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 7:4.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал победу. Российский голкипер отразил 27 бросков из 31, в том числе 14 из 14 – в третьем периоде. Победа стала для Бобровского 30-й в нынешнем сезоне. Он достиг этой отметки в пятый раз за карьеру, личный рекорд – 41 победа в сезоне-2016/17.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый и единственный в истории российский игрок, получивший эту награду.

В составе «Коламбуса» хет-трик оформил Бун Дженнер, также отличились Джош Андерсон, Райан Дзингел, Зак Веренски и Мэтт Дюшейн. У «Бостона» дубль на счету Патриса Бержерона, заброшенными шайбами также отметились Брэд Маршан и Крис Вагнер.

Ведущий NBC назвал Бобровского Серджио и был высмеян коллегами из TSN