Реакция жены и родителей Евгения Малкина на 1000 очков в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки 1000 очков за карьеру в лиге.

Родители Малкина поздравили сына с 1000-м очком в НХЛ, опубликовав письмо

Вратарь «Питтсбурга» Мюррей подарил Малкину рыцарский шлем за 1000-е очко в НХЛ

Реакцию родителей Евгения можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Реакцию жены Евгения можно посмотреть в «инстаграме» Анны Кастеровой.

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.



Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.