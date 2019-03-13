Реакция жены и родителей Евгения Малкина на 1000 очков в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки 1000 очков за карьеру в лиге.
Реакцию родителей Евгения можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».
Реакцию жены Евгения можно посмотреть в «инстаграме» Анны Кастеровой.
На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.
Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.