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Белов покинет «Витязь», новым главным тренером клуба станет Скудра

Белов покинет «Витязь», новым главным тренером клуба станет Скудра
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Витязь» расстанется с главным тренером команды Валерием Беловым. Новым наставником подмосковной команды станет Петерис Скудра.

52-летний специалист возглавил подмосковный клуб в 2016 году. За три сезона при Белове команда дважды попадала в плей-офф. В этом сезоне «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции, а затем проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4). Контракт Белова истекает 30 апреля 2019 года, после чего будет объявлено о назначении Скудры.

Перед началом сезона-2011/12 Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов. В апреле 2013 года подписал контракт с «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев.

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