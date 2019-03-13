И. Никитин – о 4:1: ЦСКА настроился на игру, были концентрация и заряженность

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин проанализировал игру команды в матче с «Динамо» (4:1).

«Ребята хорошо настроились на игру. Была хорошая концентрация, заряженность. Это первая игра. Готовимся к следующему матчу.

Шесть защитников в заявке, чтобы игроки не теряли тонус? Можно и так сказать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.