Капризов – о поведении Миронова: не обращаю внимания на такие вещи

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги первого матча серии второго раунда плей-офф с «Динамо» (4:1).

«Когда забиваешь первым, играть всегда проще. В принципе это не главное – победа важнее всего. Лёгких голов не бывает.

Поведение Миронова? (защитник «Динамо» конкретно охотился за Капризовым. Со стороны игрока бело-голубых была попытка удара в голову и подножка. — Прим. «Чемпионат») Видел, что он удалился. Но ничего страшного, я на такие вещи внимания не обращаю – мы просто играем в хоккей», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.