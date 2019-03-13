И целого Ерёменко мало. ЦСКА вообще можно остановить?

«Кто считает «Динамо» аутсайдером? Вы? Постараемся удивить»

За день до старта полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции «Динамо» провело открытую тренировку в Новогорске. Занятие не стало особым откровением.Большую часть тренировки бело-голубые посвятило отработке неравенств и игре на пятаке. Стандартные вещи для плей-офф. После завершения часового занятия Владимир Крикунов и Вадим Шипачёв рассказали о сильных сторонах ЦСКА, а самый интересный разговор получился с Дмитрием Кагарлицким. Форвард первого звена бело-голубых сильно удивился тому факту, что «Динамо» считают аутсайдером в серии с лучшим клубом КХЛ регулярного чемпионата.

«Мы – аутсайдеры серии? Это вы так решили? Я не вижу ничего страшного в поражениях в регулярном чемпионате. В плей-офф идёт другая игра. Если вы считаете нас аутсайдерами, то постараемся преподнести сюрприз», – заявил Кагарлицкий.

Кагарлицкий: если «Динамо» считают аутсайдером, постараемся преподнести сюрприз

«Армейцы» открылись для представителей СМИ днём ранее. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассыпался в комплиментах перед Владимиром Крикуновым, отметив большую работу, проделанную мэтром тренерского цеха. А Кирилл Капризов признался, что слышал об очень хорошей игре Александра Ерёменко в плей-офф.

Ерёменко в очередной раз всё доказал

Вопрос Капризову про игру вратаря «Динамо» возник совсем неслучайно. Владимир Крикунов возглавил бело-голубых в тяжёлый момент. После ударно проведённой селекции в межсезонье боссы «Динамо» говорили о попадании в плей-офф, как об уже свершившемся факте. На деле три победы в 13 матчах, и как следствие, неминуемые перемены в тренерском штабе. Осенью 2018 года у бело-голубых не получалось ровным счётом ничего. Казалось, что в тот момент в «Динамо» не было ни одного человека, к игре которого не было бы претензий. Звёздная связка Шипачёв – Кагарлицкий срабатывала через два матча на третий, Патрик Закриссон напоминал бледную тень самого себя образца «Сибири», а самое главное, что легендарный вратарь бело-голубых Александр Ерёменко демонстрировал худшие показатели за всю свою карьеру. 86,5% отражённых бросков, 4,04 пропущенные шайбы в среднем за игру (статистика на 18 октября 2018 года).

В тот момент карьера Ерёменко практически висела на волоске. В кулуарах циркулировали слухи о начавшемся поиске иностранного вратаря (на тот момент у «Динамо» была свободная вакансия легионера), а самому голкиперу практически прямым текстом намекали, что для своей нынешней игры он получает слишком много.

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«Мне было тяжело в начале сезона. Неизвестно было, доиграю я сезон до конца или нет. Но сейчас я в команде, и для меня почётно вернуться домой. Давайте пропустим вопрос про острую ситуацию. Есть определённые моменты. Конечно, от меня ждут результата. Я должен доказывать», — позже признается сам Ерёменко.

Ерёменко: в начале сезона было неизвестно, доиграю я год в «Динамо» или нет

Ерёменко, как всегда, блестяще справился с трудной ситуацией и в очередной раз вернулся на высокий уровень. Как и в 2011 году, оказавшись ненужным «Салавата Юлаеву», Александру удалось заткнуть критиков и набрать лучшие кондиции. В первом раунде с «Йокеритом» Ерёменко отразил 148 бросков за четыре матча и вытянул родной клуб в полуфинал конференции, заодно сняв все вопросы о первом номере «Динамо» на серию с ЦСКА.

Капризов и Григоренко взяли с места в карьер

Состав «Динамо» на первый матч серии с ЦСКА не таил в себе никаких неожиданностей. По сравнению с последней игрой с «Йокеритом» (6:2) тренерский штаб бело-голубых не произвёл ни одной перестановки среди полевых игроков. В заявке ЦСКА не оказалось бронзового призёра молодёжного чемпионата мира 2019 года Александра Романова. В протоколе матча первой у ЦСКА значилась тройка Михаила Григоренко (Капризов – Григоренко – Вей), однако уже на стартовое вбрасывание вышла тройка Сергея Андронова (Калинин – Андронов – Скотт). Таким образом, Никитин сразу ответил на вопрос, будут ли против тройки Шипачёва играть персонально.

Ждать первого гола зрителям пришлось недолго. С самого начала ЦСКА завладел инициативой, так что гол Кирилла Капризова на четвёртой минуте периода выглядел логичным итогом. В результате затяжной позиционной атаки «армейцев» Евгений Мозер упустил подключение лидера «армейцев». Канадский защитник Мэт Робинсон заметил открытого партнёра и выполнил своевременную передачу – Кириллу осталось поразить пустые ворота.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА был заметно ближе ко второй шайбе, чем к «Динамо» к тому, чтобы сравнять счёт. Сначала Константин Окулов прошёл через оборонительные редуты бело-голубых, как нож сквозь масло, однако переиграть Ерёменко не смог. Спустя несколько минут Григоренко с пятака завершал эффектную трёхходовку с участием Вея и Капризова – шайба просвистела в сантиметрах от штанги. Долго продолжаться это не могло. За полторы минуты до конца периода Григоренко кистевым броском с ползоны ворота Ерёменко таки поразил. 2:0 после 20 минут – и это был ещё не худший сценарий для «Динамо».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА расколдовал меньшинство «Динамо»

Понимая, что продолжать в таком духе, это неминуемо обречь себя на разгромное поражение, «Динамо» активно начало второй период. И если смена тройки Шипачёва завершилась опасным, но не точным броском Тарасова, то выход на лёд второй тройки «Динамо» увенчался взятием ворот. Михал Чайковски от души зарядил от синей линии, Илья Сорокин был закрыт игроками обеих команди помочь ЦСКА не сумел.

Результативной передачей отметился Патрик Закриссон. Шведский форвард продолжает удивлять игрой в плей-офф. За весь регулярный чемпионат Патрик набрал 11 очков, став главным разочарованием в «Динамо». В плей-офф на его счету уже девять баллов и статус лучшего бомбардира бело-голубой дружины.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Одним из главным фактором, позволившим «Динамо» пробиться во второй раунд плей-офф, безусловно стала идеальная игра в меньшинстве. В серии с «Йокеритом» бело-голубые не пропустили ни разу, отбившись в 26 попытках меньшинства. «Армейцы» откладывать реализацию лишнего в долгий ящик не стали. Константин Окулов по левому борту ворвался в зону «Динамо», всем своим видом показал, что будет бросать, а сам снабдил Линдена Вея идеальной передачей. Канадский форвард в третий раз за матч огорчил Ерёменко. При этом ни в одной из шайб упрекнуть вратаря не повернётся язык. Оборона «Динамо» на день первого матча серии взяла выходной.

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Победа на классе

Если у кого-то и были вопросы по исходу матча, то все они были сняты на второй минуте третьего периода. Никита Нестеров щёлкнул от синей, траффик на пятаке, и четвёртая шайба в воротах «Динамо». Оставшаяся часть матча прошла под контролем ЦСКА. Редкие атаки бело-голубых не таили большой угрозы для Ильи Сорокина. Наоборот, «армейцы» продолжали атаковать намного опаснее и ещё не раз могли отметиться заброшенной шайбой. Поняв, что «Динамо» уже не особо настроено продолжать борьбу, Крикунов заменил Ерёменко на Бочарова.

Подопечные Игоря Никитина на классе довели стартовую игру до уверенной победы.В нынешнем сезоне «Динамо» с учётом регулярного чемпионата «Динамо» проиграло ЦСКА три матча с общим счётом 3:12. В следующих играх для того, чтобы удивить скептиков, Кагарлицкому и компании придётся сильно добавить. В противном случае «Динамо» сильно рискует впервые в истории КХЛ проиграть серию плей-офф всухую.