Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

13 марта состоялись третьи матчи первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

«Спартак» завершил выступление в турнире, проиграв всухую в серии питерскому «Динамо». В третьей игре бело-голубые победили со счётом 3:2.

«СКА-1946» повёл в серии со «СКА-Варягами» (2-1), победив в третьей игре со счётом 3:1.

«Локомотив» вышел в следующий раунд, выиграв со счётом 3-0 серию у «Русских Витязей».

«Алмаз» выиграл со счётом 3:1 у «Красной Армии» и сократил отставание в серии — 1-2.

«Омские Ястребы» вышли во второй раунд, выиграв всухую серию у «Стальных Лис».

«Мамонты Югры» проиграли в овертайме со счётом 1:2 «Белым Медведям» и упустили возможность выиграть серию в трёх играх.

«Снежные Барсы» одержали первую победу в серии с «Авто».

«Толпар» вышел вперёд в серии с «Реактором» — 2:1.