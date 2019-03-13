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Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ
Хоккей / МХЛ

13 марта состоялись третьи матчи первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

«Спартак» завершил выступление в турнире, проиграв всухую в серии питерскому «Динамо». В третьей игре бело-голубые победили со счётом 3:2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
2 : 3
0:2, 1:0, 1:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Афанасьев (Анисимов, Устименко) – 03:55 (5x5), 0:2 – Васильев (Устименко, Михайлов) – 18:31 (5x5), 1:2 – Шабловский (Миллер) – 21:56 (5x5), 2:2 – Шабловский (Волков, Миллер) – 47:41 (5x4), 2:3 – Васильев (Ротенберг) – 51:29 (5x4)

«СКА-1946» повёл в серии со «СКА-Варягами» (2-1), победив в третьей игре со счётом 3:1.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 19:00 МСК
СКА-Варяги
Ленинградская область
1 : 3
0:0, 1:2, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Арефьев (Петьков, Бринкман) – 25:37 (5x5), 0:2 – Холоденин (Баринов) – 31:30 (5x4), 1:2 – Куянов (Алтыбармакян, Грязнов) – 36:00 (5x5), 1:3 – Овечкин (Галенюк) – 59:20 (en)

«Локомотив» вышел в следующий раунд, выиграв со счётом 3-0 серию у «Русских Витязей».

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 18:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Локо
Ярославль
0:1 – Николаев (Тесанов, Манин) – 36:33 (5x5)

«Алмаз» выиграл со счётом 3:1 у «Красной Армии» и сократил отставание в серии — 1-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
3 : 1
1:0, 2:0, 0:1
Красная Армия
Москва
1:0 – Зайцев (Шайхутдинов, Калашников) – 02:48 (5x5), 2:0 – Чижиков (Рогов, Колесников) – 23:20 (5x4), 3:0 – Колесников – 31:39 (5x5), 3:1 – Долгопятов (Недилько, Филин) – 51:02 (5x5)

«Омские Ястребы» вышли во второй раунд, выиграв всухую серию у «Стальных Лис».

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Платонов (Дорофеев) – 23:41 (5x5), 1:1 – Баданин (Спиценко) – 28:13 (5x5), 1:2 – Дубин (Платонов) – 50:08 (5x5), 2:2 – Елизаров (Мельников) – 53:55 (5x5), 3:2 – Баданин (Зубов) – 79:16 (5x5)

«Мамонты Югры» проиграли в овертайме со счётом 1:2 «Белым Медведям» и упустили возможность выиграть серию в трёх играх.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Платонов (Дорофеев) – 23:41 (5x5), 1:1 – Баданин (Спиценко) – 28:13 (5x5), 1:2 – Дубин (Платонов) – 50:08 (5x5), 2:2 – Елизаров (Мельников) – 53:55 (5x5), 3:2 – Баданин (Зубов) – 79:16 (5x5)

«Снежные Барсы» одержали первую победу в серии с «Авто».

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
5 : 2
1:0, 1:1, 3:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Данияр (Муратов) – 13:40 (5x5), 2:0 – Жорабек (Сейтанов) – 28:17 (5x5), 2:1 – Тютяев (Севостьянов, Зайцев) – 31:54 (5x5), 3:1 – Гатиятов – 49:20 (5x5), 3:2 – Севостьянов (Тютяев) – 50:33 (5x5), 4:2 – Данияр (Данияр) – 56:52 (5x5), 5:2 – Макуцкий – 59:48 (en)

«Толпар» вышел вперёд в серии с «Реактором» — 2:1.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
1 : 2
1:0, 0:0, 0:2
Толпар
Уфа
1:0 – Пузанов (Хисамутдинов, Шафигуллин) – 04:40 (5x4), 1:1 – Пашин (Сытый) – 44:58 (5x5), 1:2 – Амиров (Ахияров, Пачин) – 51:27 (5x4)
Судьи отменили гол «Мамонтов Югры» в овертайме, те уже отмечали победу в серии
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