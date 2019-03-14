Гэбриэл и Лучич провели затяжную драку

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В середине третьего периода «дьяволы» впереди со счётом 5:3. На четвёртой минуте состоялась затяжная драка между Миланом Лучичем и Кёртисом Гэбриэлом. В итоге лайнсмены разняли хоккеистов, не дав им выявить победителя.

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До этой встречи на счету Лучича было 17 (5+12) очков и 65 минут штрафа в 67 матчах. У Гэбриэла 3 балла (2+1) и 46 минут штрафа в 17 играх.

«Эдмонтон» одержал пять побед в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на шесть очков от зоны плей-фф. «Нью-Джерси» — 14-й на Востоке. «Дьяволы» потерпели семь поражений кряду.