Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гэбриэл и Лучич провели затяжную драку

Гэбриэл и Лучич провели затяжную драку
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В середине третьего периода «дьяволы» впереди со счётом 5:3. На четвёртой минуте состоялась затяжная драка между Миланом Лучичем и Кёртисом Гэбриэлом. В итоге лайнсмены разняли хоккеистов, не дав им выявить победителя.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

До этой встречи на счету Лучича было 17 (5+12) очков и 65 минут штрафа в 67 матчах. У Гэбриэла 3 балла (2+1) и 46 минут штрафа в 17 играх.

«Эдмонтон» одержал пять побед в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на шесть очков от зоны плей-фф. «Нью-Джерси» — 14-й на Востоке. «Дьяволы» потерпели семь поражений кряду.

Макдэвид третий сезон подряд набрал 100 очков
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент