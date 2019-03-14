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Боченски: цель «Барыса» — выиграть Кубок Гагарина

Боченски: цель «Барыса» — выиграть Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

«Наша цель — выиграть Кубок Гагарина. В начале сезона эксперты предсказывали, что мы не выйдем в плей-офф. В итоге «Барыс» выиграл свой дивизион и хорошо играл весь сезон, поэтому я, конечно, верю в нашу команду. Я чувствую себя великолепно и нахожусь в лучшей форме за весь сезон.

Я ожидаю, что матчи серии будут очень системными и организованными. Вероятно, все игры с «Авангардом» окажутся очень тяжёлыми. Что касается драк, то, может быть, в начале серии будут какие-то потасовки, но лучше ими не увлекаться. Дисциплина будет играть одну из ключевых ролей во всём противостоянии", — приводят слова Боченски «Известия».

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