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Итоги дня в НХЛ для россиян: 16-й гол Бучневича в сезоне, неудачная игра Зайцева

Итоги дня в НХЛ для россиян: 16-й гол Бучневича в сезоне, неудачная игра Зайцева
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие шесть представителей России.

На счету Павла Бучневича гол (16-й в сезоне) показатель полезности «-2», два броска в створ и силовой приём за 15.55 на льду (3.46 – в большинстве). У Владислава Наместникова две минуты штрафа, два броска, два силовых приёма и блок-шот за 21.45. Александр Георгиев остался на скамейке запасных. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот и отметился голевой передачей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев закончил матч с показателем полезности «-2». Игорь Ожиганов очков не набрал.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+1020122%16.31
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-20210-15.55
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0022210%21.45
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000100-13.12
Зайцев (з)«Торонто»0+0-20021-19.58
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10311-11.24
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