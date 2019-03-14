Итоги дня в НХЛ для россиян: 16-й гол Бучневича в сезоне, неудачная игра Зайцева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие шесть представителей России.

На счету Павла Бучневича гол (16-й в сезоне) показатель полезности «-2», два броска в створ и силовой приём за 15.55 на льду (3.46 – в большинстве). У Владислава Наместникова две минуты штрафа, два броска, два силовых приёма и блок-шот за 21.45. Александр Георгиев остался на скамейке запасных. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот и отметился голевой передачей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев закончил матч с показателем полезности «-2». Игорь Ожиганов очков не набрал.