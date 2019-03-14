Итоги дня в НХЛ для россиян: 16-й гол Бучневича в сезоне, неудачная игра Зайцева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие шесть представителей России.
На счету Павла Бучневича гол (16-й в сезоне) показатель полезности «-2», два броска в створ и силовой приём за 15.55 на льду (3.46 – в большинстве). У Владислава Наместникова две минуты штрафа, два броска, два силовых приёма и блок-шот за 21.45. Александр Георгиев остался на скамейке запасных. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот и отметился голевой передачей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев закончил матч с показателем полезности «-2». Игорь Ожиганов очков не набрал.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|1
|22%
|16.31
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-2
|0
|2
|1
|0
|-
|15.55
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|2
|2
|1
|0%
|21.45
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|13.12
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|0
|2
|1
|-
|19.58
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|1
|-
|11.24